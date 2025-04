Ancelotti Real Madrid'den ayrılıyor: Yeni takımı belli oldu

Real Madrid'in başarılı teknik direktörü Carlo Ancelotti, sezon sonu Madrid ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor.

Son 24 saatte güç kazanan iddialara göre Ancelotti, Brezilya Milli Takımı ile anlaşmaya vardı.

Ancelotti'nin haziran ayındaki FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndan önce Brezilya Milli Takımı'nın yolunu tutması bekleniyor.

🚨🇧🇷 BREAKING: Carlo Ancelotti and Brazil have reached an agreement in principle for the Italian to become Seleçao head coach for the World Cup 2026.



Deal valid from June, NOT after Clubs World Cup.



Real Madrid and Ancelotti would part ways nicely with formal steps needed next. pic.twitter.com/w0KuNqvMEj