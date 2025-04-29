Ancelotti Real Madrid'den ayrılıyor: Yeni takımı belli oldu

Real Madrid'in başarılı teknik direktörü Carlo Ancelotti, sezon sonu Madrid ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor.

Son 24 saatte güç kazanan iddialara göre Ancelotti, Brezilya Milli Takımı ile anlaşmaya vardı.

Ancelotti'nin haziran ayındaki FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndan önce Brezilya Milli Takımı'nın yolunu tutması bekleniyor.

🚨🇧🇷 BREAKING: Carlo Ancelotti and Brazil have reached an agreement in principle for the Italian to become Seleçao head coach for the World Cup 2026.



Deal valid from June, NOT after Clubs World Cup.



Real Madrid and Ancelotti would part ways nicely with formal steps needed next. pic.twitter.com/w0KuNqvMEj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 28, 2025

Real Madrid'deki ikinci dönemine 2021'de başlayan Ancelotti, geride bıraktığı 4 sezonda iki kez LaLiga ve Şampiyonlar Ligi dublesi yaptı. Ancak Madrid ekibi Mbappe'nin gelişiyle bu sezona favori olarak başlamasına rağmen sezonu kupasız tamamlamak üzere. Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'e çeyrek finalde elenen Madrid ekibi, hafta sonu da Kral Kupası'nı Barcelona'ya kaptırdı.

Ancelotti'nin adı Brezilya ile 2 sezon önce de anılmış ancak 65 yaşındaki İtalyan teknik direktör Real Madrid'de mutlu olduğunu açıklamıştı.

Normal şartlarda Ancelotti'nin 1 sezon daha sözleşmesi bulunmasına rağmen tarafların anlaşarak yollarını ayırması bekleniyor.

Ancelotti, bir sonraki yıl yapılacak Dünya Kupası'nda Brezilya'yı şampiyon yapmayı hedefleyecek.

REAL MADRİD'DE TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞLARI

Real Madrid'de ise teknik direktör arayışları başladı. Madrid ekibinin ilk hedefinin, geçen sezonun ardından teknik direktörlüğü bıraktığını açıklayan ve Leipzig'in sportif direktörü olarak görev yapan Jürgen Klopp olacağı belirtiliyor. Real Madrid'in ikinci hedefinin ise geçen sezon Bayer Leverkusen'i Bundesliga'da namağlup şampiyonluğa taşıyan, bu sezon ise ikinci olan eski futbolcusu Xabi Alonso olması bekleniyor.