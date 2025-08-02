Anderlecht, Yasin Özcan'ı kadrosuna kattı
Anderlecht, Aston Villa’dan 19 yaşındaki Türk savunma oyuncusu Yasin Özcan’ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Sportif direktör Renard, genç oyuncunun savunma hattına rekabet getireceğini vurguladı.
Kaynak: AA
Anderlecht, Aston Villa'dan Yasin Özcan'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki defans oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
SPORTİF DİREKTÖR RENARD: “ARADIĞIMIZ PROFİLE TAM OLARAK UYUYOR”
İmza sonrası açıklamalarda bulunan Anderlecht'in sportif direktörü Olivier Renard, "Yasin Özcan, sol ayaklı bir stoper ve aynı zamanda sol bek olarak da görev yapabiliyor. Aradığımız profile tam olarak uyuyor. Türkiye Süper Ligi'nde sağlam bir deneyime sahip ve defans hattına daha fazla rekabet getirecek," ifadelerini kullandı.
ALPAY ÖZALAN'DAN SONRA İKİNCİ TÜRK FUTBOLCU
Bu sezon yaz transfer döneminde Kasımpaşa'dan İngiliz ekibine transfer olan Yasin, Alpay Özalan'ın ardından Aston Villa'nın kadrosuna kattığı ikinci Türk oyuncu olmuştu.