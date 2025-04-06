Anderson Talisca: Penaltı en anlamlı golümdü

Beyza Betül CİHAN, Efe ALDEMİR / İSTANBUL, (DHA)- SÜPER Lig’in 30’uncu haftasında Fenerbahçe, evinde konuk ettiği Trabzonspor’u 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından maçta hattrick yapan Anderson Talisca yaptığı açıklamada, "Alex gibi büyük bir oyuncunun gol attıktan sonra çalan şarkısının benim attığım gollerden sonra çalması beni mutlu eder. Kariyerimde uzaktan gollerim vardı. Böyle goller atmayı seviyorum. Attığım golden dolayı çok mutluyum. Bugün 3 gol attım ama en önemli şey takımın elde ettiği 3 puandı" dedi.

Trabzonspor karşısında 3 gole imza atan Talisca maç sonrası yaptığı açıklamalarda, “Neticeden ve attığım gollerden dolayı mutluyum. Çok önemliydi bu galibiyet. İhtiyacımız olan bir galibiyet aldık. İkinci yarıya özgüvenimiz çok yüksek şekilde çıktık. Takım olarak çok iyi bir oyun ortaya koyduk. Almış olduğumuz neticeden dolayı mutluyum. Alex gibi büyük bir oyuncunun gol attıktan sonra çalan şarkısının benim attığım gollerden sonra çalması beni mutlu eder. Kariyerimde uzaktan gollerim vardı. Böyle goller atmayı seviyorum. Attığım golden dolayı çok mutluyum. Bugün 3 gol attım ama en önemli şey takımın elde ettiği 3 puandı" şeklinde konuştu.

Sezon sonuna kadar mücadeleyi sürdüreceğini söyleyen Talisca, “Her maç hem bizim açımızdan hem de Galatasaray açısından önemli. İyi bir şekilde, güçlü bir şekilde maçlara devam etmemiz gerekiyor. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Hem Fenerbahçe'nin hem de Fenerbahçeli oyuncuların gücünü, camianın gücünü, takımın gücünü göstermek istiyoruz. Umuyorum ki sezon sonunda gülen taraf biz olacağız” ifadelerine yer verdi.

Sarı-lacivertli oyuncu sözlerine “Futbol kolektif bir oyun. Dolayısıyla bu topta herkesin imzası var. Bizler takım olarak her zaman beraberiz. Futbol beraber oynanan bir oyun. Takım arkadaşlarımızla beraber bir başarı ve galibiyet elde ediyoruz. 3 golle takıma yardımcı olmak beni çok mutlu eder ama en önemlisi kolektif başarı” diyerek devam etti.

‘PENALTI EN ANLAMLI GOLÜMDÜ’

Talisca, “Bana göre en anlamlı golüm penaltıdan attığım ilk goldü. Çünkü beraberliği yakalamamız gerekiyordu. Dolayısıyla gollerimin içinden bu golü en anlamlısı olarak söyleyebilirim. Galibiyete ulaşabilmek adına, maça geri dönebilmek adına bu gol çok önemliydi” dedi.

Kupada Galatasaray yenilgisi hakkında’ “Rakibimize kupada maalesef kaybettik. Böyle maçlardan sonra olumsuz etkiler ortaya çıkabilir. Ama burada en önemli şey olan ligde devam etme isteğimizi göstermemiz gerekiyordu. Bu anlamda taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Bize bugün çok destek oldular. Zor bir maç olacaktı ama biz böyle büyük bir maçı oynamaya hazırdık. O maçtan sonra şampiyonluğa odaklı olduğumuzu göstermemiz gerekiyordu. Bunu da gösterdik” diyerek sözlerini noktaladı.