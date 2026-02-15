Anderson Talisca rekor kırabilir

Fenerbahçe’nin Trabzonspor deplasmanında 3-2 kazandığı maçta Anderson Talisca, hem skora hem oyuna doğrudan etki eden performansıyla öne çıktı. Gol atan ve bir golün de hazırlayıcısı olan Brezilyalı futbolcu, sezon genelindeki istatistikleriyle kariyer rekoruna doğru ilerliyor.

Karşılaşmada Fenerbahçe’nin gol perdesini açan Talisca, takımına eşitliği getiren golü kaydetti.

Yıldız futbolcu, Marco Asensio’nun attığı gol öncesinde ise Kerem Aktürkoğlu’na verdiği pasla asist hanesine yazılmasa da golün hazırlayıcısı oldu. Talisca’nın bu aksiyonu, maç boyunca sergilediği paylaşımcı oyunun en net örneklerinden biri olarak değerlendirildi.

HEDEF 26 GOLÜ GEÇMEK

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 21 gole ulaşan 32 yaşındaki futbolcu, kariyerinin en skorer dönemlerinden birini yaşıyor.

Talisca’nın hedefi ise net: Daha önce Al Nassr forması giydiği 2023-2024 sezonunda attığı 26 golü geçmek. Brezilyalı oyuncu, sarı-lacivertli formayla bu sayıyı aşarak kariyer rekorunu geliştirmek istiyor.

Öte yandan Fenerbahçe yönetimi, geçtiğimiz hafta Talisca’nın sezon sonunda sona erecek sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı. Sarı-lacivertli kulübün uzun vadeli planlamasında önemli bir yer tutan Brezilyalı yıldız, Trabzon deplasmanındaki performansıyla bu kararın sahadaki karşılığını verdi.