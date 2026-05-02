Anderson Talisca şov yaptı, Fenerbahçe kazandı

Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir FK’yi 3-1 mağlup etti. Chobani Stadı’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren gollerin tamamını Anderson Talisca kaydetti.

Mücadelede ilk gol 28. dakikada geldi. Talisca’nın golüyle öne geçen Fenerbahçe, 36. dakikada Amine Harit’in golüne engel olamadı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda yeniden sahneye çıkan Talisca, 57 ve 72. dakikalarda attığı gollerle takımına üç puanı getirdi.

FENERBAHÇE'NİN PUANI 70'E YÜKSELDİ

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 70’e yükseltti. Lider Galatasaray’ın aynı haftada puan kaybetmesiyle birlikte sarı-lacivertliler, zirveyle arasındaki farkı son iki hafta öncesinde 4’e düşürdü. Başakşehir ise 51 puanda kaldı.

Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe’de kadroda önemli değişiklikler dikkat çekti.

Yardımcı antrenör Zeki Murat Göle, son derbiye göre ilk 11’de zorunlu ve teknik tercihlerle birçok değişikliğe gitti. Cezalı ve sakat oyuncular nedeniyle farklı bir kadroyla sahaya çıkan sarı-lacivertlilerde bazı isimler yedek kulübesinde başladı.

Sezonun formda oyuncularından Milan Skriniar ile Marco Asensio’nun yedekler arasında yer alması öne çıkan detaylardan biri oldu. Uzun süreli sakatlığını atlatan Edson Alvarez ise yaklaşık üç ay sonra kadroya dahil edildi ve mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

Öte yandan karşılaşmaya taraftar ilgisinin sınırlı kaldığı gözlendi. 18 yaş altı taraftarlara ücretsiz bilet uygulamasına rağmen tribünlerde boşluklar dikkat çekti.

Ligde bir sonraki hafta Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Başakşehir ise sahasında Samsunspor’u konuk edecek.