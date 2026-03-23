"Andımız"ın okunmasını isteyen veliye "terör propagandası" suçlaması

Isparta’da bulunan Çünür TOKİ İlkokulu’nda “Andımız”ın okunması talebiyle başlayan tartışma, öğretmenler ile bir veli arasında gerilime dönüştü.

Olay, karşılıklı suçlamalarla yargıya taşınırken "Andımız"ın okunmasını isteyen veli 'terör propagandası'yla suçlandı.

Olay 2 Şubat 2026 tarihinde okulda düzenlenen program sırasında yaşandı. Bir veli, etkinliğin "Andımız" ile tamamlanması gerektiğini dile getirdi. Ancak bu talep, bazı öğretmenlerin tepkisiyle karşılaştı.

“ANDIMIZ OKUNMALIYDI”

halktv.com.tr'de yer alan habere göre Olaya ilişkin tutanaklara göre veli, ifadesinde sürecin merkezinde "Andımız"ın okutulması talebinin yer aldığını belirterek, herhangi bir provokasyon ya da engelleme girişiminde bulunmadığını savundu.

Veli, “Bu haftanın "Andımız" taçlandırılması gerektiğini söyledim. Buna rağmen farklı şekilde algı yaratıldı” ifadelerini kullandı.

"TERÖR PROPAGANDASI" SUÇLAMASI

Bazı öğretmenler ise velinin tutumunu farklı değerlendirerek, İstiklal Marşı’nın okunmasını engellediği ve bu davranışın ‘terör propagandası’ kapsamında olduğu iddiasını gündeme getirdi.

Bu suçlamaların ardından tartışma büyürken, olay yerine polis çağırıldı.

Veli, ifadesinde öğretmenlerin kendisine karşı toplu şekilde hareket ettiğini, sözlü baskı ve ithamlara maruz kaldığını ileri sürdü. Özellikle "Andımız" talebinin çarpıtılarak farklı bir suçlama zeminine çekildiğini savundu.

Yaşanan gerilimin ardından veli, kendisine yönelik ithamlarda bulunan bir öğretmen hakkında hakaret ve iftira iddiasıyla şikâyetçi oldu.