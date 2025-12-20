Andre Onana: "Trabzon evim gibi"

Trabzonspor’un kalecisi Andre Onana, kulübün YouTube kanalında yayımlanan özel röportajda kariyerine ve Trabzon’daki hayatına dair değerlendirmelerde bulundu.

Kamerunlu kaleci, başarıya giden yolda fedakârlığın ve zor dönemlerin belirleyici olduğunu söyledi.

Kariyerinde yaşadığı kırılma anlarına değinen Onana, aldığı kararların önemini vurgulayarak “Fedakârlık olmadan zafer olmaz. Zorluklardan geçmezseniz öğrenemezsiniz” ifadelerini kullandı.

Üst düzey futbolda uzun yıllardır yer aldığını belirten Onana, hayal kırıklıklarının da kariyerinin bir parçası olduğunu dile getirdi.

Milli takımla Dünya Kupası’na katılamamayı “zor bir an” olarak tarif eden tecrübeli kaleci, Şampiyonlar Ligi finali ve Avrupa finallerinde yaşadığı kayıplara da değindi.

Onana, “Zaferlerden çok şey öğrenmezsiniz. En çok öğrendiğim dönemler, işlerin iyi gitmediği zamanlardı” dedi.

TRABZON VURGUSU

Onana, Trabzon’daki yaşamından memnun olduğunu belirterek şehirle kısa sürede bağ kurduğunu söyledi. Deniz kenarında yaşadığını ve şehri beklediğinden daha çok sevdiğini dile getiren kaleci, Trabzon insanının sıcak ve samimi olduğunu ifade etti.

Taraftarlarla yaşadığı anılara da değinen Onana, zaman zaman günlük hayatın içinde fotoğraf istekleriyle karşılaştığını, başlangıçta zorlandığını ancak bunu “sevgi gösterme biçimi” olarak gördüğünü kaydetti. Onana, taraftarların tutkusunun kendisi için güçlü bir motivasyon olduğunu da sözlerine ekledi.

Günlük rutininden ve kulüp ortamından da bahseden Onana, antrenman temposuna ve tesis imkanlarına değinerek, “Sanki uzun zamandır buradaymışım gibi hissediyorum” dedi.

Röportajın sonunda ise Trabzon’da bulunmaktan mutlu olduğunu vurgulayan Kamerunlu kaleci, “Şikâyet edemem, hayatımın iyi dönemlerinden birini yaşıyorum” ifadelerini kullandı.