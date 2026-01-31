Andrea Bocelli İstanbul'da

Dünyanın en ikonik ve ayırt edici seslerinden Maestro Andrea Bocelli, müzik tarihine damga vuran efsanevi albümü Romanza’nın 30. yılına özel hazırlanan Romanza 30th Anniversary World Tour kapsamında, 30 Mayıs 2026 akşamı İstanbul seyircisiyle buluşacak. Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleşecek bu özel konser, Mticket iş birliği ve NTRteam organizasyonu ile hayata geçiriliyor.

Klasik müziğin asaleti ile çağdaş müziğin evrensel duygusunu kendine özgü bir dengeyle bir araya getiren Andrea Bocelli, yaklaşık otuz yıldır dünya sahnelerinde yarattığı etkiyle yalnızca bir sanatçı değil, küresel ölçekte bir müzik referansı olarak kabul ediliyor. İstanbul konserinde Bocelli; Con Te Partirò, Vivo per Lei ve Time to Say Goodbye gibi hafızalara kazınmış eserlerin yanı sıra, Romanza albümünden seçilen parçaların merkezde olduğu özel bir repertuvarla dinleyiciyle buluşacak.

1997 yılında yayımlanan Romanza, kısa sürede küresel bir başarıya ulaşarak dünya çapında 20 milyondan fazla satış rakamına ulaştı. 20’den fazla ülkede Platin ve Diamond sertifikaları kazanan albüm; tüm zamanların en çok satan İtalyanca albümü olmasının yanı sıra, İngilizce dışındaki dillerde yayımlanmış en başarılı albümlerden biri olarak müzik tarihindeki yerini sağlamlaştırdı. Romanza, Bocelli’nin uluslararası yükselişini simgeleyen en önemli çalışmalar arasında yer alıyor.

AEG Presents yapımı olan Romanza 30th Anniversary World Tour, dünyanın en prestijli sahnelerini kapsayan seçkin bir rota izliyor. New York’taki Madison Square Garden, Los Angeles’taki Hollywood Bowl, Venedik’teki Piazza San Marco ve Viyana’daki Ernst Happel Stadyumu gibi ikonik mekânların yer aldığı bu global turnede İstanbul, tarihi ve kültürel ağırlığıyla öne çıkan özel duraklardan biri olarak konumlanıyor.

Bu konser, yalnızca bir turne gecesi değil; Andrea Bocelli’nin sanatsal yolculuğunu ve Romanza’nın zamansız etkisini merkezine alan özel bir müzikal kutlama niteliği taşıyor. Bocelli’nin sahnedeki güçlü duruşu, zengin orkestra düzenlemeleri ve titizlikle kurgulanan sahne atmosferiyle birleşerek, İstanbul’da uzun süre hafızalardan ndrea Bocelli İstanbul konseri biletleri, Mticket üzerinden satışta.