“Andrea Chenier” operası Ankara’da sahnelendi

Ankara Devlet Opera ve Balesi 2023-24 sanat sezonu açılışında “Andrea Chenier” operası sahnelendi.

İtalyan besteci Umberto Giordano’nun önemli eserlerinden olan Andrea Chenier operası, Fransız ihtilali döneminde idealleri uğruna genç yaşta ölüme mahkum edilen şair Andrea Chenier’in kısa yaşam öyküsünü konu alıyor. Eserin rejisörlüğünü Recep Ayyılmaz üstleniyor. Recep Ayyılmaz, Andrea Chenier operasından bahsederken, "Bu eserde 21. Yüzyıldan 1789’a bakmayı tercih ettiğini, hem dekor, hem makyaj, hem de mizansen olarak, dramatik aksiyon adına, birebirlikten kimi kez uzaklaşarak besteciye ve librettocuya bağlı kalmayarak kendi imzamızı atmayı tercih ettik" ifadelerini kullanıyor.

Kalabalık solist kadrosuyla, korosuyla ve minik bir bale sahnesiyle opera repertuvarının en önemli eserlerinden biri olan Andrea Chenier, dekor ve kostümleriyle de göz dolduruyor. Recep Ayyilmaz’ın sahneye koyduğu eserde, orkestrayı dönüşümlü olarak Şef Raoul Grüneis ve Sunay Muratov yönetiyor. Dekor Cağda Çitkaya, kostüm Gazal Erten, koro sefi Mario Maurizio koreograf Özge Ay, ışık tasarımı ise Fuat Gök imzası taşıyor.