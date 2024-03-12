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Andrew Tate, Romanya'da gözaltına alındı

Cinsel saldırı ve suç örgütü kurmakla suçlanan ABD'li eski boksör Andrew Tate hakkında tutuklama emri çıkarıldı. Tate, Romanya'da gözaltına alındı.

Dünya
  • 12.03.2024 10:55
  • Giriş: 12.03.2024 10:55
  • Güncelleme: 12.03.2024 11:03
Kaynak: Haber Merkezi
Andrew Tate, Romanya'da gözaltına alındı

İnsan kaçakçılığı, tecavüz ve suç örgütü kurmakla suçlanan ABD'li eski boksör ve yeni sosyal medya ünlüsü Andrew Tate, Romanya'da gözaltına alındı.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Tate'in, cinsel saldırı ile ilgili bir soruşturmayı bekleyen İngiliz tutuklama emri üzerine Romanya'da mahkemeye çıkarıldığını belirtildi.

Andrew ve Tristan Tate kardeşlerin 24 saat boyunca gözaltında tutulduğu kaydedildi.

Bükreş Temyiz Mahkemesi'nin bugün yakalama emrinin infaz edilip edilmeyeceği konusunda karar vereceği aktarıldı.

ANDREW TATE HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

ABD'li eski boksör, özellikle 2016 yılından beri devamlı özel hayatıyla ilgili paylaşımlar yaparak sosyal medyada ün kazandı.

Tate hakkında çok sayıda suçlama yer alıyor. Suçlamalar arasında "insan kaçakçılığı organize suç örgütü kurma" ve "cinsel saldırı" da bulunuyor.

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