Andy Murray tenisi bıraktı: Zaten hiçbir zaman sevmedim

2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nın son turnuvası olduğunu açıklayan İskoç tenisçi Andy Murray, turnuvaya veda ederek tenis kariyerini sonlandırdı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Murray, "Zaten tenisi hiçbir zaman sevmedim bile" yazdı.

Yakın dönemin en başarılı tenisçilerinden Andy Murray, tenis kariyerini noktaladı.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Daniel Evans ile birlikte çiftler turnuvasında yarışan Murray'nin takımı, ABD'yi temsil eden Taylor Fritz ve Tommy Paul ikilisine 6-2 ve 6-4 yenilerek çeyrek finalde elendi.

Daha önce olimpiyatların son turnuvası olacağını açıklayan Murray, bu sonuçla birlikte tenis kariyerini sonlandırdı.

Maçın ardından sosyal medya hesabından tek cümlelik bir paylaşım yapan İskoç raket, "Zaten tenisi hiçbir zaman sevmedim bile" yazdı.

Never even liked tennis anyway. — Andy Murray (@andy_murray) August 1, 2024

"KARİYERİMLE GURUR DUYUYORUM"

Maçın ardından Eurosport'a konuşan Murray, kariyeri hakkında şunları söyledi:

"Kariyerimle gurur duyuyorum. Elde ettiğim sonuçlara ulaşmak için gerçekten çok çalıştım. Büyük şampiyonlukları kazanmak için gerçekten zor zamanlar geçirdim. İyi bir mücadele verdim. Vücudumun son hali bunu gösteriyor. Vücudumu hem antrenman hem de kortta çok zorladım. Şimdi dinlenmek için sabırsızlanıyorum."

37 yaşında tenisi bırakan Murray, özellikle son 5 yılda sırtından geçirdiği sakatlıklar ve ameliyatlar nedeniyle birçok kez kortlardan uzak kaldı. Murray, performans açısından da kendi seviyesinin fazlasıyla altında kaldı.

Kariyeri boyunca 46 şampiyonluk yaşayan Murray, 3 kez grand slam şampiyonu olurken olimpiyatlarda da 2 kez üst üste altın madalya aldı.

2013 ve 2016'da Wimbledon'da şampiyonluk yaşayan Murray, 2012'de ABD Açık'ı kazandı. 2012 ve 2016 olimpiyatlarında da tek erkeklerde şampiyonluk sevinci yaşadı.

Murray'nin 14 Masters 1000 şampiyonluğu da bulunuyor.