Andy Murray tenisi bıraktı: Zaten hiçbir zaman sevmedim

Yakın dönemin en başarılı tenisçilerinden Andy Murray, tenis kariyerini noktaladı.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Daniel Evans ile birlikte çiftler turnuvasında yarışan Murray'nin takımı, ABD'yi temsil eden Taylor Fritz ve Tommy Paul ikilisine 6-2 ve 6-4 yenilerek çeyrek finalde elendi.

Daha önce olimpiyatların son turnuvası olacağını açıklayan Murray, bu sonuçla birlikte tenis kariyerini sonlandırdı.

Maçın ardından sosyal medya hesabından tek cümlelik bir paylaşım yapan İskoç raket, "Zaten tenisi hiçbir zaman sevmedim bile" yazdı.

Never even liked tennis anyway.