Andy Timmons 26 Mart'ta İstanbul'da

Müzikal yolculuğu 13 yaşında başlayan Andy Timmons, kısa sürede yeteneğini sadece bir rock gitaristi olarak değil, her stile hâkim bir anlatıcı olarak da kanıtladı. Onu ilk kez pop-metal grubu Danger Danger ile tanıdık. MTV’de 1 numaraya yükselen 2 videosu, Kiss ve Alice Cooper’la paylaştığı dev sahneler, dünya turneleri ve milyonları aşan albüm satışları… Ancak bu sadece başlangıçtı.

VİRTÜÖZLÜĞÜN ADI, GİTARIN DİLİ, SAHNEDE NEFES KESEN BİR YOLCULUK

Andy’nin gerçek hikâyesi, her notada farklı bir ruh taşıyan solo albümleriyle yazıldı. Blues, enstrümantal rock, melodik pop... Tarzlar arasında özgürce dolaşırken, gitar konuşur mu? sorusunun cevabını net biçimde veriyor.

9 albüm, her biri farklı bir dönemin müzikal güncesi.

Steve Vai, Joe Satriani, Eric Johnson, Mike Stern gibi ustalarla aynı sahneyi paylaşmış bir müzisyen.

Olivia Newton-John’un müzik direktörlüğü, Paula Abdul, Paul Stanley, Simon Phillips gibi yıldızlarla stüdyo kayıtları.

Kariyeri boyunca bir yandan sahneleri kasıp kavururken, diğer yandan sayısız müzisyene ilham verdi. Japonya’dan Amerika’ya, rock dergilerinin ‘En İyi Gitaristler’ listelerinde üst sıralarda yer aldı. Dallas Observer Music Awards tarafından dört yıl üst üste ‘Yılın Müzisyeni’ seçildi.

Bugün hâlâ dünyanın dört bir yanındaki gitar kliniklerinde hem öğretici hem de ilham verici performanslar sergiliyor. Ibanez Guitars’ın global elçisi olarak gitarseverlerle bire bir bağ kurmaya devam ediyor.

26 Mart’ta %100 Metal katkılarıyla IF Beşiktaş’ta izleyicileriyle buluşacak olan Andy Timmons, sadece bir konser vermeyecek. Bu gece, gitarla anlatılan bir hayat hikâyesi duyacağız.