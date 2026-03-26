"Anemonlar" raflardaki yerini aldı

Günümüz dünyasında birey; aile, toplum ve gelenek üçgeninde sıkışırken çoğu zaman kendi gerçeğini bastırmayı öğreniyor. Çocukluktan itibaren öğretilen roller, “ayıp”, “yakışmaz” gibi görünmez sınırlar ve kabul görme ihtiyacı, insanın iç sesini yavaş yavaş susturmasına neden oluyor. Uyum sağlamak, dışlanmamak ve “doğru” olanı yapmak adına verilen küçük tavizler ise zamanla kimliğin merkezine yerleşiyor. Toplumsal baskının birey üzerindeki görünmez yükünü sorgulayan Anemonlar, Zeynep Kesler Özdoğan kaleminden Ceres Yayınları etiketiyle yayımlanarak raflardaki yerini aldı.

TOPLUMSAL BASKININ BİREY ÜZERİNDEKİ YÜKÜ SORGULANIYOR

Farklı zaman dilimleri arasında gidip gelen kurgusuyla eser, okuru geçmişin gölgesi ile bugünün gerçekliği arasında bir yolculuğa çıkarıyor. Çocukluk travmaları, aile içi suskunluklar ve kuşaktan kuşağa aktarılan korkular karakterlerin hayatında derin izler bırakırken; bastırılan her duygu ilerleyen sayfalarda bir yüzleşmeye dönüşüyor.

Özdoğan, sıradan görünen hayatların içinde büyüyen çatlakları görünür kılarak “sessizliğin” aslında en yüksek çığlık olabileceğini gösteriyor. Psikolojik derinliğiyle dikkat çeken anlatı, okuru yalnızca bir hikâyeye değil, kendi iç sesini yeniden keşfetme cesaretine davet ediyor. Yazar, bireyin özgürleşme arayışını dramatik bir gerilim içinde işlerken; kadın kimliği ve aidiyet temaları üzerinden toplumla kurulan ilişkinin görünmez sınırlarını da sorgulamaya açıyor.

ZEYNEP KESLER ÖZDOĞAN KİMDİR?

1975 yılında İstanbul’da doğan Zeynep Kesler Özdoğan, eğitim hayatını diller ve yönetim bilimleri üzerine kurgulamış çok yönlü bir isimdir. İstanbul Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olduktan sonra eğitimine yurt dışında devam eden Özdoğan, Amerika’da İşletme eğitimi almış ve İngiltere’deki Oxford Brookes Üniversitesi’nde Uluslararası Yöneticilik üzerine yüksek lisansını tamamlamıştır.

Edebiyat dünyasına 2023 yılında yayımlanan ilk romanı “Beyaz Atlı Prenses” ile adım atan Zeynep Kesler Özdoğan, ikinci romanı “Anemonlar” ile yazarlık serüvenini sürdürmektedir. Yazar, eserlerinde genellikle aile, geçmiş travmalar, hafıza ve bireyin toplumsal kalıplar arasındaki sıkışmışlığını ele alıyor.