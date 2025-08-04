Anestezi gazı fabrikasında iş cinayeti: 2 ölü

Emek Servisi

İş güvenliği ve işçi sağlığı için alınmayan önlemler yine işçilerin yaşamdan koparılmasına yol açtı. Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde bulunan Avrupa Serbest Bölgesi’ndeki anestezi gazı üreten bir fabrikada dün sabah saatlerinde patlama meydana geldi. Kazan patlaması sonucu meydana gelen iş cinayetinde 2 işçi yaşamını yitirdi.

Fabrikadaki azot protoksit kazanında henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlama 2 işçinin yaşamdan koparılmasına yol açtı. Patlamanın ardından bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Yapılan ilk incelemede, fabrikada çalışan 2 işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri çevresinde güvenlik önlemi alınırken patlamanın nedenine ilişkin teknik inceleme başlatıldı. İş cinayetinde yaşamını yitirenlerin 45 yaşındaki vardiya amiri Hacı Ali Delal ile 25 yaşındaki elektrikçi Mehmet Aktaş olduğu tespit edildi. Fabrikanın çevresi güvenlik şeridiyle kapatılırken patlamanın nedenine ilişkin teknik ve kriminal inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.