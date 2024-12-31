Angelina Jolie ve Brad Pitt 8 yıl sonra resmen boşanıyor

Hollywood'un en ünlü çiftlerinden Angelina Jolie ve Brad Pitt, sekiz yıl süren hukuki çekişmenin ardından resmen boşanma kararı aldı.

Jolie'nin avukatı James Simon yaptığı açıklamada, "8 yıldan fazla bir süre önce Angelina, Pitt'ten boşanma davası açmıştı. Kendisi ve çocukları, Pitt ile paylaştıkları tüm mülkleri terk etti ve o zamandan beri aileleri için huzur bulmaya odaklandı. Angelina yorgun ama bunun bitmesinden dolayı rahatlamış durumda" dedi.

Pitt'in avukatından konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.

2014'te evlenen çiftin Maddox (23), Pax (20), Zahara (19), Shiloh (19), Knox (16) ve Vivienne (16) adlı 6 çocuğu var.