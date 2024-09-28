Angelina Jolie ve Haluk Bilginer başrolde: 'Maria'dan ilk fragman

Başrollerini Haluk Bilginer ve Angelina Jolie'nin paylaştığı "Maria" filminden ilk tanıtım paylaşıldı.

Yönetmen koltuğunda Pablo Larrain'in oturduğu film, Yunan asıllı Amerikalı soprano sanatçısı Maria Callas'ın hayatını anlatıyor. Angelina Jolie, Callas'ı; Haluk Bilginer ise Yunan asıllı armatör Aristotle Onassis'i canlandırıyor.

Daha önce paylaşılan ilk set fotoğrafının ardından, yeni görüntülerde Haluk Bilginer ile Angelina Jolie ilk kez filmde yan yana görülüyor.

Senaryousunu "Peaky Blinders" dizisiyle de bilinen Steven Knight'ın kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher, Kodi Smit-McPhee ve Valeria Golino gibi isimler de yer alıyor.

Çekimleri Paris, Yunanistan, Budapeşte ile Milano'da gerçekleştirilen film, dünya prömiyerini 29 Ağustos'ta 81. Venedik Film Festivali'nde yaptı.

"Maria", 27 Kasım'da ABD'de sinemalarda gösterime girecek, 11 Aralık'ta ise dijital platform aracılığıyla izleyiciyle buluşacak.