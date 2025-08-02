Angola'da akaryakıt zammı protestoları: Can kaybı 30'a yükseldi

Angola'da akaryakıt zammına karşı düzenlenen protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a yükseldiği bildirildi.

Angola Ulusal Polisi (PNA) Sözcüsü Vekili Komiser Yardımcısı Mateus de Lemos Rodrigues, dün yaptığı açıklamada, olaylarda şimdiye kadar biri polis 30 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Güvenlik güçlerinden 10 kişinin de aralarında olduğu 277 kişinin yaralandığını belirten Rodrigues, "Bir kez daha kamu düzenini ve halkın huzurunu tehdit eden bu barbarca eylemleri açıkça reddediyoruz. Savunma ve güvenlik güçlerimiz, her türlü istikrarsızlık girişimine karşı hazırlıklı ve teyakkuzdadır" ifadelerini kullandı.

Rodrigues, 1515 kişinin gözaltına alındığını ve haklarında yasal süreçlerin başladığını aktardı.

NE OLMUŞTU?

Akaryakıt zammı protestoları, hükümetin pahalı yakıt sübvansiyonlarının baskısını hafifletmek amacıyla dizel fiyatını üçte bir oranında artırma kararının ardından 28 Temmuz'da başkent Luanda'da başlamıştı.

Otobüs ve taksi şoförleri zammı protesto etmek için 3 günlük grev başlatmış, minibüs ve taksi birlikleri de ücretleri yüzde 50 artırmıştı.