Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Angola'da maden kazası: 13'ü aynı aileden 28 kişi öldü

Angola’nın kuzeyindeki yasa dışı bir altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında ilk belirlemelere göre 28 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenler arasında aynı aileden 13 kişi bulunurken, 2 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Çalışma Yaşamı
  • 25.05.2026 08:26
  • Giriş: 25.05.2026 08:26
  • Güncelleme: 25.05.2026 08:31
Kaynak: AA
Angola'da maden kazası: 13'ü aynı aileden 28 kişi öldü
Fotoğraf: AA (Arşiv)
google-news BirGün'ü Google'da favori kaynak olarak tanımlayın. Tıkla ve anında ekle

Angola'nın kuzeyinde yasa dışı bir altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında ilk belirlemelere göre 13'ü aynı aileden 28 kişi hayatını kaybetti.

Polis Sözcüsü Gaspar Luis Inacio, yaptığı açıklamada, Bengo eyaletine bağlı Nambuangongo kasabasındaki terk edilmiş bir madende göçük meydana geldiğini bildirdi.

Inacio, kazada göçük altında kalan madencilerden 28'inin cansız bedenine ulaşıldığını, bu kişilerden 13'ünün aynı aileye mensup olduğunu belirtti.

Madenden yaralı halde çıkarılan 3 kişinin hastanede tedavi altına alındığını aktaran Inacio, bu kişilerin sağlık durumunun stabil olduğunu ifade etti.

Inacio, madende oldukları tespit edilen 2 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

BirGün'e Abone Ol