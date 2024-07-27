Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Aniden bastıran kuvvetli yağış yüksek kesimlerde etkili oldu

Zonguldak’ta aniden bastıran kuvvetli yağış yüksek kesimlerde etkili oldu. Kuvvetli yağış sebebiyle görüş mesafesinde düşüş yaşandı.

Ajans Haberleri
  • 27.07.2024 22:23
  • Giriş: 27.07.2024 22:23
  • Güncelleme: 27.07.2024 22:23
Kaynak: İHA
Aniden bastıran kuvvetli yağış yüksek kesimlerde etkili oldu


Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Batı Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli yağış uyarılarının ardından Zonguldak’ta kuvvetli yağış etkisini gösterdi. Özellikle yüksek kesimlerde; bulut geçişleri sebebiyle kuvvetli yağış sebebiyle görüş mesafesinde düşüş yaşandı. Zonguldak Valiliği de yerel kuvvetli yağışlar sebebiyle sel, su baskını, yıldırım,
heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.
Yağışların bir süre sonra etkisini azaltması bekleniyor.

BirGün'e Abone Ol