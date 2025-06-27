Aniden yola çıkan yaşlı adama otomobil çarptı

Bolu’da yola aniden atlayan adam, otomobil çarpması sonucu yolda savrularak yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Beşkavaklar Mahallesi Ulubatlı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rıdvan T. idaresindeki 14 DD 260 plakalı otomobil, aniden yola atlayan 65 yaşındaki Cevdet E.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam yolda savrularak yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaşlı adam, ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Cevdet E.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, o anlar çevrede bulunan güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntüde, sokak üzerinde seyir halinde olan otomobilin, aniden yola çıkan Cevdet E’ye çarptığı ve çarpmanın etkisiyle yola savrulduğu görüldü.