Animal Collective’in kurucu üyelerinden Panda Bear İstanbul'a geliyor

Animal Collective ile yayımlanan Sung Tongs, Feels ve Merriweather Post Pavilion gibi albümler, modern pop müziğin yönünü belirleyen dönüm noktaları arasında yer alırken; Noah Lennox’un Panda Bear projeleri bu estetiği içe dönük, melodi merkezli ve samimi bir forma dönüştürdü. 2007 tarihli Person Pitch, yalnızca Panda Bear’ın kariyerinde değil, çağdaş müzik tarihinde de referans kabul edilen bir albüm olarak öne çıktı. Psychedelic pop, dub, folk ve sample kültürünü özgün bir duygusal dünya içinde birleştiren bu albüm, pek çok sanatçı için ilham kaynağı oldu.

Bu yaratıcı çizgi Tomboy ve Panda Bear Meets the Grim Reaper ile gelişmeye devam ederken, Noah Lennox Daft Punk, Solange, Dean Blunt ve Paramore gibi farklı sahnelerden isimlerle gerçekleştirdiği iş birlikleriyle türler arası yaklaşımını daha da genişletti.

Domino Records etiketiyle yayımlanan son Panda Bear albümü Sinister Grift, Lizbon’da, Noah'ın uzun yıllardır birlikte çalıştığı Animal Collective üyesi Josh “Deakin” Dibb ile kaydedildi. Albümde Cindy Lee, Spirit of the Beehive’dan Rivka Ravede, Maria Reis ve ilk kez bir Panda Bear albümünde Animal Collective’in tüm üyeleri yer alıyor.

Panda Bear ayrıca kariyeri boyunca Primavera Sound, Pitchfork Music Festival ve All Tomorrow’s Parties gibi dünyanın en saygın müzik festivallerinde sahne aldı; hem deneysel hem de alternatif pop sahnesinin en ayrıksı ve etkili figürlerinden biri olarak konumunu pekiştirdi.Animal Collective’in kurucu üyelerinden Panda Bear, ilk kez İstanbul’da; 2 Haziran’da Blind sahnesinde.