‘Animosa’ modern hayatta okurlara rehberlik yapıyor

Oktay EVSEN

Modern hayatın hızında yönünü kaybeden, yaşadıklarının anlamını sorgulayan herkes için güçlü bir dönüşüm rehberi raflardaki yerini aldı. Merve Şentürk’ün Nemesis Kitap etiketiyle yayımlanan ilk kitabı 'Animosa', bireysel ve kolektif enerjilerin etkisini sorgulayan, eşzamanlılık ve farkındalık temalarını bir araya getiren ilham verici bir yolculuğa davet ediyor.

Yazar, kendi deneyimlerinden damıttığı iç görülerle, okuyucuyu yalnızca bilgisel değil, sezgisel bir düzlemde de beslemeyi hedefliyor. Kitap, 'Kırıldığın yerden yeniden parla' mottosuyla, modern dünyanın hızında yönünü arayanlara bir dönüşüm yolculuğu vadediyor.

İlk kitabıyla okurlarını selamlayan Şentürk, 'Animosa'da hem bireysel hem de kolektif enerjilerin iyileştirici ve dönüştürücü gücünü hatırlatıyor. Yaşamda sıkıştığımız döngülerin ardındaki anlamı ve başarısızlık gibi görünen anların içindeki potansiyeli anlatıyor.