"Anımsadıklarımız Kadardır Ömrümüz" raflardaki yerini aldı

Anımsadıklarımız Kadardır Ömrümüz, Çavdar Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Fuat Kırcı’nın kaleminden çıkan roman, eski bir aşkın izlerini ararken 1970’ler Türkiye’sine de ışık tutuyor. Taşra bunalımdan kentin keşmekeşine toplumsal ilişkileri ele alan roman Ferhat’ın Arzu ile ya da Ferhat’ın ona seslendiği biçimde Amber’e olan aşkına odaklanıyor.

Hikâye Bafa Gölü’nün kıyısında, yeşille iç içe bir köyde başlayıp İzmir’e uzanıyor ve başladığı yere dönüyor.