Anısı dayanışmayla yaşatılıyor: Bahadır Grammeşin Kitaplığı Edirne'de açıldı

Kadıköy’de 9 Mayıs 2015 tarihinde, arkadaşlarıyla birlikte bir kadına yönelik tacizi engellemeye çalışırken çetelerin saldırısı sonucu bıçaklanarak hayatını kaybeden özel eğitim öğretmeni Bahadır Grammeşin’in anısına Edirne’de kurulan kitaplığın açılışı bugün Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) Edirne İl Temsilciliği’nde gerçekleştirildi.

Bahadır Grammeşin’in ailesi ve yol arkadaşlarının yanı sıra Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden, SOL Parti İl Başkanı Nazım Türkoğlu, Edirne Abdurrahman Mahallesi Muhtarı Şaban Ergit, Kent Konseyi Başkanı Özer Demir, Edirne 22’nci dönem CHP Milletvekili Nejat Gencan, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Edirne Şube Başkanı Birce Altay, Tüm Emekliler Sendikası temsilcileri ve çeşitli siyasi parti ile sivil toplum örgütü temsilcisi de açılışta yer aldı.

DAYANIŞMAYLA KURULDU

Bahadır’ın ailesi ve dostlarının, Türkiye Sosyal Araştırmalar Vakfı gönüllülerinin ve Edirnelilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen açılışta TAKSAV Edirne İl Temsilcisi Nevzat Çolak açılış konuşmasını yaptı. Çolak, vakfın yıldönümü olduğunu hatırlatarak kitaplığın bağışlarla oluşturulduğunu vurguladı. 5.537 kitaptan meydana gelen kitaplığın dayanışma ile kurulduğunu belirten Çolak, herkese açık olan bu kitaplığa TAKSAV’ın internet sitesi üzerinden de ulaşılabileceğini söyledi. Çolak, “Üç yıl önce bu yola çıktığımızda kentin kültürel ve sanatsal anlamda bir çekim merkezi olmayı amaçlamıştık ve başardık. Yüzlerce atölye gerçekleştirdik, farklı disiplinleri bir araya getirdik. TAKSAV’ı açarken hayallerimiz vardı ve bu kitaplık da bunlardan biriydi. Şimdi de bunu birlikte başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

EDİRNELİ DEVRİMCİ ÖĞRETMEN

Açılışta Bahadır Grammeşin’in ablası Başak Grammeşin de konuşarak Bahadır’ı anlattı. Bahadır’ın Edirneli bir devrimci öğretmen olduğunu söyleyen Başak Grammeşin, “Bahadır aynı zamanda bir TAKSAV emekçisiydi. Bizim zamanımızda TAKSAV Edirne şubesi henüz açılmamıştı ancak yükseköğretim için Ankara’ya gittiğimizde kapısından içeri girdiğimiz ilk mekanlardan biri TAKSAV olmuştu. Bahadır, öğrenciliği boyunca vakfın çalışmalarında aktif rol aldı” dedi. Bahadır’ın ataması yapılmayan bir öğretmen olduğunun altını çizen Başak Grammeşin, “On bir yıl önce sokakların çeteleşmeye terk edildiği, güvensizlik ortamında benim kardeşim de kadına yönelik tacizi önlemeye çalışırken katledildi” ifadelerini kullandı.

Başak Grammeşin, Bahadır’ı arkadaşlarının ve yoldaşlarının unutmadığını, adını yaşattıklarını söyledi. Başak Grammeşin, ‘Bahadır’ı en iyi tarif etmenin yolu ya çocuklarla ilgili bir iş yapmak olur ya da kitaplarla’ diyerek, kitaplığın Bahadır Grammeşin adını taşımasından duyduğu mutluluğu paylaştı.

KARANLIĞA KARŞI

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden de Bahadır’ın kadına yönelik tacizi önlemeye çalışırken öldürüldüğüne dikkat çekerek karanlığa karşı okumanın da bir mücadele yöntemi olduğunu belirtti.

Açılış töreninin sonunda Bahadır Grammeşin Kitaplığı’nın düzenlenmesi için yoğun emek veren Senem Aktürk Abay, Emel Demir, Nurdagül Şen, Arzu Durgun’a teşekkür belgeleri takdim edildi.