Anıt ağaçlara polis korumalı yıkım

Haber Merkezi

İstanbul Kadıköy Kozyatağı’nda bulunan ve anıt ağaçlarıyla bilinen Çınaraltı mevkiinde ağaç kıyımı başladı. Yaşam savunucuları sabah saatlerinde alanda nöbet başlatırken Likya Turizm Yatırımları şirketi polis eşliğinde sahaya girerek ağaç kesimine başladı.

Kozyatağı Çınaraltı Savunması ve bölge halkı, yaklaşık 500 yıllık anıt ağaçların bulunduğu alana herhangi bir geçerli izin olmaksızın girildiğini belirtti. Yurttaşlar, şirketin iş makineleriyle alana müdahale ettiğini, koruma altındaki ağaçların ve doğal alanın tahrip edildiğini ifade etti.

Yaşam savunucuları tarafından yapılan açıklamada şirket yetkililerinin hukuka aykırı biçimde alana girerek anıt ağaçların yaşam alanlarını ortadan kaldırdığı, bazı ağaçların kesildiği vurgulanırken müdahalenin, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 65. maddesi ile Türk Ceza Kanunu’nun 151. maddesi kapsamında suç oluşturduğu belirtildi.

Kesime karşı çıkan yurttaşlar, şirket hakkında suç duyurusunda bulunarak sorumluların cezalandırılmasını talep etti. Alanda toplanan imzalarla birlikte yapılan başvuruda, Çınaraltı’nın kamusal niteliğinin korunması ve tüm müdahalelerin derhal durdurulması istendi.

Çınaraltı’nda nöbet sürerken mahalleli ağaç kıyımına karşı direnişi büyütme çağrısı yaptı.