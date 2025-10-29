Anıtkabir'de yine Erdoğan sloganı atıldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Devlet Erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Anıtkabir ziyareti sırasında yine bir grup tarafından slogan atıldı.

Anıtkabir'de "Reis, "Recep Tayyip Erdoğan", "Her yer Tayyip, her yer Erdoğan" sloganları atıldı.