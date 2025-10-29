Anıtkabir'de yine Erdoğan sloganı atıldı
Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümü tüm yurtta törenlerle kutlanıyor. Ankara'daki kutlamaların ilk adresi Anıtkabir oldu. Erdoğan'ın Anıtkabir'i ziyaretinde bu yıl da sloganları atıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Devlet Erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Anıtkabir ziyareti sırasında yine bir grup tarafından slogan atıldı.
Anıtkabir'de "Reis, "Recep Tayyip Erdoğan", "Her yer Tayyip, her yer Erdoğan" sloganları atıldı.