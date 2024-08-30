Anıtkabir'de yine Erdoğan sloganları atıldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’de düzenlenen törene katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Erdoğan, Misak-ı Milli Kulesi'ne yürüdüğü sırada bir grup tarafından 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganları atıldı.

Önceki yıllara göre bu kez daha küçük bir grup tarafından atılan slogan, beklediği desteği alamayınca kısa sürdü.

Slogan atanları selamlayan Erdoğan, daha sonra Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.