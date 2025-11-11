Anıtkabir'e ziyaretçi rekoru

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 87. yılı olan 10 Kasım 2025'te, devlet töreninin ardından halkın ziyaretine açılan Anıtkabir'i yurttaşlar doldurdu. Vatandaşlar Atatürk'ün mozolesine çiçekler bıraktı.

Çeşitli şehirlerden gelen genç, yaşlı, çocuk binlerce kişi, Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve çiçeklerle Atatürk'ün mozolesi önünde saygı duruşunda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde Anıtkabir’i 1 milyon 219 bin 148 kişinin ziyaret ettiğini açıkladı. Bu sayı, şimdiye kadar 10 Kasım’da kaydedilen en yüksek ziyaret olarak tarihe geçti.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda, “Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 87’nci yılında bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz” ifadelerine yer verildi.

GEÇEN YILI KATLADI

Geçen yıl Anıtkabir'i ziyaret eden sayısı 1 milyon 92 bin 365 olmuştu. Cumhuriyet'in 100'üncü yıldönümü olan 29 Ekim 2023'te ise 1 milyon 182 bin 425 kişi ziyaret etmişti.