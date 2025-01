Anıtkabir kaçta açılır, kaçta kapanır? Anıtkabir ziyaret saatleri 2025

Anıtkabir, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı olarak başkent Ankara’da yer almaktadır ve yıl boyunca ziyaretçilere açıktır.

Anıtkabir’in açılış-kapanış saatleri, belirli dönemlerde değişiklik göstermekle birlikte, ziyaretçiler için hem hafta içi hem de hafta sonu ziyaret imkânı sunmaktadır.

Peki Anıtkabir ziyaret saatleri nelerdir? Anıtkabir her gün açık mı? Anıtkabir kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Anıtkabir giriş ücreti var mı?

İşte Anıtkabir ziyaret saatleri, ziyaret günleri, ücret bilgisi ve diğer merak edilenler:

ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ

Anıtkabir, her gün sabah saatlerinde ziyarete açılmakta ve akşam saatlerine kadar ziyaret edilebilmektedir. Ancak açılış ve kapanış saatleri yaz ve kış dönemlerinde farklılık gösterebilir:

01 Şubat -14 Mayıs Arasında:

Anıtkabir sabah saat 09:00’da açılır. Akşam saat 16:30'a kadar ziyaret edilebilir.

15 Mayıs - 31 Ekim Tarihleri Arasında:

Sabah saat 09:00’da açılır. Akşam saat 17:00’da kapanır.

01 Kasım - 31 Ocak Tarihleri Arasında:

Sabah saat 09:00’da açılır. Akşam saat 16.00’da kapanır.

Bu saatler resmi tatiller ve hafta sonları için de geçerlidir. Böylece Anıtkabir’i ziyaret etmek isteyenler her gün sabah 9’dan itibaren alana giriş yapabilirler.

ANITKABİR ÜCRETLİ Mİ?

Anıtkabir, ziyaretçiler için tamamen ücretsizdir. Ziyaretçilerden herhangi bir giriş ücreti talep edilmemektedir.

Anıtkabir, milli bir anıt ve Türkiye’nin önemli bir kültürel mirasıdır Herkesin kolayca erişim sağlayabileceği bir mekândır.

ANITKABİR HAFTA SONU AÇIK MI?

Evet, Anıtkabir hafta sonları da açıktır. Ziyaret saatleri hem hafta içi hem de hafta sonu aynıdır. dolayısıyla ziyaretçiler cumartesi veya pazar günleri de Anıtkabir’i gezebilirler.

Hafta sonları özellikle yoğun ilgi gören Anıtkabir, çeşitli etkinlikler ve ziyaretçi grupları tarafından sıkça ziyaret edilmektedir.

ANITKABİR BAYRAMLARDA AÇIK MI?

Anıtkabir, milli bayramlar ve dini bayramlarda da ziyaretçilere açık tutulmaktadır.

Özellikle 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi milli bayramlarda ziyaretçi sayısı oldukça artmaktadır.

Bu özel günlerde Anıtkabir’e gerçekleştirilen ziyaretler, Ata’ya saygı için büyük bir önem taşır ve yoğun bir katılım sağlanır.

ANITKABİR PAZAR GÜNÜ AÇIK MI?

Evet, Anıtkabir Pazar günleri de açık olup, pazar günü sabah 09:00’da açılarak ziyaretçilere gün boyu hizmet vermektedir. Anıtkabir, tatil günleri dahil her gün ziyarete açık olduğu için pazar günleri özellikle Ankara dışından gelen ziyaretçiler tarafından yoğun şekilde ziyaret edilir.

ANITKABİR ZİYARET GÜNLERİ

Anıtkabir haftanın her günü ziyarete açıktır. Hafta içi, hafta sonu ve tüm resmi tatil günlerinde ziyaret edilebilen Anıtkabir, her yaştan ve her milletten ziyaretçiyi ağırlamaktadır. Özellikle 10 Kasım’da Atatürk’ü anma törenleri kapsamında Anıtkabir’de resmi törenler düzenlenir ve ziyaretçiler için farklı etkinlikler de organize edilir.

ANITKABİR’E ZİYARET PLANI YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Anıtkabir ziyaretinizde belirli kurallar ve dikkate almanız gereken bazı hususlar vardır:

Güvenlik Kontrolleri: Anıtkabir’e girişte güvenlik kontrolleri yapılmaktadır. Bu nedenle yanınızda tehlikeli madde ya da kesici alet bulundurmamanız gerekir.

Sessizlik ve Saygı: Anıtkabir, ulusal bir değer ve Atatürk’ün anıt mezarı olarak ziyaret esnasında saygı ve sessizlik beklenen bir mekândır.

Fotoğraf ve Video Çekimi: Ziyaretçiler Anıtkabir içinde fotoğraf ve video çekebilir ancak bazı alanlarda özel uyarılar bulunabilir. Özellikle iç kısımda flaşsız çekim yapmak uygun görülmektedir.