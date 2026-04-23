Anıtkabir’de 23 Nisan ziyareti: Erdoğan bu yıl da katılmadı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Ankara’da düzenlenen törenlerde Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çocuklarla birlikte Anıtkabir’i ziyaret ederek Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı; törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından program sürerken Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan bu yıl da Anıtkabir’deki törenlerde yer almadı.
Tekin, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:
"Aziz Atatürk, milletimizin iradesinden doğan yüce Meclisimizin açılışının 106. yıl dönümünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda her şeyimiz olan evlatlarımızla huzurunuzdayız. Onlara armağan ettiğiniz bu bayram vesilesiyle, Nisan ayı boyunca 'Maarifin Kalbinde Çocuk' temasıyla gerçekleştirilen etkinliklerle milli birlik ve beraberlik şuurunu pekiştirmeye gayret ettik. Zamanın ruhunu kavrayan, köklerinden güç alırken ufkunu insanlığa açan, sorumluluk şuuru yüksek nesiller yetiştirmek başlıca görevimizdir. Türk vatanının ebedi varlığını yüceltmek için, düşünen, üreten ve değer katan bireyler yetiştirme kararlılığımızı muhafaza ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak, çocuklarımızın gözlerindeki ışığı geleceğin teminatı olarak kabul ediyoruz. Aziz hatıranız önünde, çocuklarımızı, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin ötesine taşıyacak bir idrak ve şefkatle yetiştirme irademizi kararlılıkla sürdüreceğimize söz veriyoruz. Ruhunuz şad olsun."