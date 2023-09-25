Anız yangını 10 dönüm araziyi küle çevirdi

Düzce’de otluk alanda çıkan yangın 10 dönüm araziyi küle çevirdi.

Yangın, Çamköy Bağlantı yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre otluk alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler 10 dönümlük araziye yayılan yangına müdahale çalışmalarına başladı. Ekipler yangını yarım saatlik çalışma ile söndürürken, çevrede bulunan vatandaşlara da rüzgarlı havalarda anız yakılmamasını önerdi.