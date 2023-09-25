Anız yangını 10 dönüm araziyi küle çevirdi

Düzce’de otluk alanda çıkan yangın 10 dönüm araziyi küle çevirirken, insan boyunu aşan alevler polis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, Çamköy Bağlantı yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre otluk alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini gören yurttaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler 10 dönümlük araziye yayılan yangına müdahale çalışmalarına başladı.

Polis ekiplerinin de destek verdiği söndürme çalışmalarında insan boyunu aşan alevler sebebi ile Çamköy bağlantı yolunda yoğun duman oluştu.

Ekipler yangını yarım saatlik çalışma ile söndürürken, çevrede bulunan vatandaşlara da rüzgarlı havalarda anız yakılmamasını önerdi.