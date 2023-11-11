Anız yangını çamlık alana sıçradı

Çorum’un Alaca ilçesinde çıkan anız yangını çamlık alana sıçradı. Yangında çok sayıda çam ağacı zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, İbrahim köyüne ait arazilerde akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı anız yangını çıktı. Rüzgarında etkisiyle alevler bölgede bulunan çamlık alana sıçradı.

Çamlık alanın yandığını gören sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine bölgeye Alaca Belediyesi’ne ait çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.

Alaca ilçesinde son aylarda çok sayıda anız yangını çıktı. İlçede son dönemlerde çıkan anız yangınlarında binlerce dönüm arazi yanarken bazı yangınlarda ağaçlık alanlar ve ekili bahçelerde zarar gördü.

Öte yandan bugün ilçede çıkan bir anız yangını trafik kazasına neden olurken, kazada 2 kişi de yaralandı.