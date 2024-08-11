Anız yangını fıstık bahçelerine sıçradı

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde meydana gelen anız yangınının fıstık bahçelerine sıçraması sonucu bir çok ağaç zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Sincik ilçesi Fatih Mahallesi’nde anız yangını meydana geldi.

Elektrik akımından çıktığı tahmin edilen yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek fıstık bahçelerine sıçradı.

Olayı fark eden yurttaşlar bir yandan alevlere müdahale ederken bir yandan ise durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen Kahta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Adıyaman Belediyesi İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yurttaşlar, Kahta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Adıyaman Belediyesi İtfaiye ekiplerine çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.