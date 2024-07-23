Anız yangını zeytin ve narenciye ağaçlarına zarar verdi

Mersin’in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkan anız yangını, zeytin ve narenciye ağaçlarına zarar verdi.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Topçular Mahallesi'nde çıktı. Yakılan anız ateşi kontrolden çıkıp, alevler çevrede bulunan zeytin ve narenciye bahçelerine sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Zeytin ve narenciye bahçelerine sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Her iki bahçede zarar gören alanın belirlenmesi için çalışma başlatıldı.