Anız yangının da traktör ve balya makinesi zarar gördü

Tokat’ta 20 dönümlük arazide çıkan anız yangınında traktör ve balya makinesi zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre; Olay, akşam saatlerinde Tokat’ın merkez ilçesine bağlı Todurga köyünde meydana geldi.

20 dönümlük arazide sebebi bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında çiftçilere ait traktör ve balya makinesi zarar gördü.

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.