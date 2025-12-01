Anız yangınında dumandan zehirlenen çiftçi öldü

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da tarlada çıkan anız yangınına müdahale ederken yoğun dumandan etkilenen çiftçi Mehmet Özcan (48), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Şahinalan Mahallesi’nde ekilen mısırın hasat edildiği tarlada dün akşam saatlerinde anız yangını çıktı. Alevlere kendi imkanlarıyla müdahale eden Mehmet Özcan, yoğun dumana maruz kalarak karbonmonoksit gazından zehirlendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, baygın halde bulunan Özcan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Mehmet Özcan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Özcan’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

