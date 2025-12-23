Anjiyo da doktor da yok

Ada Sude ATAK

Hekim dağılımındaki bölgesel eşitsizlik derinleşirken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da bin kişiye düşen hekim sayısı 1–2 ile sınırlı kalıyor. Bazı kentlerde ise durum çok daha vahim. Bu illerden biri olan Hakkâri’de hem il merkezinde hem de ilçelerde sağlık altyapısındaki ciddi eksiklikler, sağlık hizmetlerinin aksamasına yol açıyor. Uzman hekim ve sağlık personeli yetersizliği, tıbbi cihaz eksiklikleri, acil sağlık hizmetlerindeki sorunlar halk sağlığını doğrudan tehdit ediyor.

Sağlık meslek örgütleri ve siyasiler, Hakkâri’de yalnızca hekim değil; hemşire, ebe, tekniker ve tıbbi sekreter açığının da kritik boyutlara ulaştığına dikkat çekerek “Hakkâri’ye kapsamlı bir sağlık yatırımı yapılmalı" dedi. DEM Parti Hakkâri Milletvekili Öznur Bartın’ın geçtiğimiz haftalarda Meclis’te yaptığı konuşma ile yeniden gündeme gelen Hakkâri’nin sağlık sorunları, bölgesel eşitsizliği bir kez daha gözler önüne serdi.

ÖLÜMLER YAŞANDI

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Hakkâri Şubesi tarafından hazırlanan “Hakkâri İline Dair Sağlık Sorunlarına Yönelik Rapor”, il genelindeki sorunların boyutunu ortaya koydu. Raporda hemşire, ebe, paramedik, laborant, psikolog ve sosyal çalışmacı başta olmak üzere ciddi personel eksikliği yaşandığı belirtildi. Hakkâri Merkez ve Yüksekova’da kadın doğum ve çocuk hastanesinin bulunmaması, Hakkâri 1 No’lu Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve Hakkâri Devlet Hastanesi’nin fiziki koşullarının yetersizliği öne çıkan sorunlar arasında yer aldı.

SES Hakkâri Şube Yönetimi, BirGün’e yaptığı açıklamada anjiyo ünitesi eksikliğinin ölümlere yol açtığına dikkat çekti. Açıklamada “Yüksekova anjiyo sistemi kurulması açısından öncelikli bir yer. Bu eksiklik nedeniyle daha önce de vakalar yaşandı. Görüşmelerimizde bakanlığın onay vermediği söylendi” denildi. Şube yönetimi, MR ve tomografi görüntülerinin taşeron firmalar tarafından yanlış yorumlandığı iddialarına da dikkat çekti. Bazı raporların gerçeği yansıtmadığını belirten sendika temsilcileri, yanlış tedavi riskine vurgu yaparak şunlara yer verildi: “Bir doktor arkadaşımız raporların yanlış okunduğuna birebir şahit oldu ve tutanak tuttu. Kafatasında kırık olan bir hastanın raporunda ‘bulgu yok’ denildi. Bu durumu defalarca il sağlık müdürlüğüne bildirdik. Firma değişti ancak sorun devam ediyor. Psikososyal destek hizmetleri de yetersiz. Hakkâri merkezde TRSM olması gerekirken sadece Yüksekova’da var ve orada da doktor eksikliği yaşanıyor. ÇİM ise hiçbir ilçede bulunmuyor.”

∗∗∗

HASTALAR 200 KM YOL GİTMEK ZORUNDA

Van-Hakkâri Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Ahmet Koç, bölgede 3. basamak sağlık hizmetinin olmamasının hayati riskler yarattığını söyledi. Koç, “Hakkâri ve Yüksekova’da üniversite ya da şehir hastanesi yok. Ağır hastalar yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Van’a sevk ediliyor. Bu hem zaman kaybına hem de trafik kazası riskine yol açıyor” dedi. Koç, personel sorunlarına da dikkat çekerek, “Zor şartlarda çalışan sağlık emekçileri mobbinge, izin sorunlarına maruz kalıyor. Mecburi hizmetini tamamlayan birçok hekim kentten ayrılmak istiyor” diye konuştu.

∗∗∗

KADIN VE ÇOCUK HASTANESİ YOK

SES Hakkari şubesinin hazırladığı raporda kentteki sağlık sorunlarından bazıları şöyle sıralandı:

• Kent genelinde ciddi personel eksikliği var.

• Aile Sağlığı Merkezleri ve Devlet Hastanesi’nin fiziki koşulları yetersiz.

• Yüksekova Devlet Hastanesi’nde anjiyo ünitesi yok

• İl genelinde Çocuk Ergen Madde Bağımlılığı Merkezi (ÇEMATEM), Alkol ve Madde Bağımlılığı Merkezi (AMATEM) ve Çocuk İzlem Merkezi’nin (ÇİM) bulunmuyor.

• Merkez ve Yüksekova’da Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi yok.

• Uzman hekim eksikliği randevu ve acil servis yoğunluğuna yol açıyor.

• Psikososyal Destek Birimleri keyfi şekilde kaldırıldı.