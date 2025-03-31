Anjiyo olmuştu: Mahir Polat yeniden cezaevine gönderildi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve anjiyo olan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilerek cezaevine gönderildi.

Tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan ambulansla getirildiği Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün anjiyo olan Polat'ın, tedavisi tamamlandı.

TEPKİ ÇEKTİ

Polat'ın tekrar cezaevine götürülmesi, çok sayıda sosyal medya kullanıcısının tepkisini çekti. Yurttaşlar, "Mahir Polat’ı öldürmeye çalışıyorlar" diyerek tepkisini dile getirdi.

Sosyal medyada, Polat’ın sağlık durumu göz önünde bulundurularak serbest bırakılması gerektiğini savunan birçok paylaşım yapıldı.

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SAĞLIK SORUNLARINI AÇIKLAMIŞTI

Mahir Polat, 21 Şubat tarihinde yaptığı paylaşımda, 4 sene içinde üçüncü kez anjiyo olduğunu açıklamıştı.

3 kez yapılan anjiyo sonucu kalbine 6 stent takıldığını aktaran Polat, 2 damarındaki tıkanmayı takip etmek zorunda olduğunu kaydetmişti.

Daha önce tiroid kanserini atlatan ve düzenli PET çekimleriyle kanser taraması yapılan Polat, aynı zamanda hiper tansiyon ve şeker hastası.

Uyku apnesi nedeniyle solunum cihazı kullanmak zorunda olan Polat'ın sağlık durumu, cezaevi koşullarında kalmaya elverişli olup olmadığı konusunda soru işaretleri yaratıyor.