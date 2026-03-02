ANKA Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener’in ifadesi ortaya çıktı

İncirlik Hava Üssü’ne ilişkin yapılan haber nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltında olan ANKA Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener'in emniyet ifadesine ulaşıldı.

ANKA Haber Ajansı’nın sosyal medya hesabından "İncirlik Hava Üssü’nde operasyon hareketliliği" başlığıyla yapılan canlı yayın gerekçe gösterilerek, 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’na muhalefet suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

ŞENER'İN ADLİYEYE SEVKİ BEKLENİYOR

Soruşturma kapsamında Kenan Şener’in yanı sıra Koza TV Genel Müdürü Mehlika Bilen, Koza TV muhabiri Sergen Ölçer ve Adana Büyükşehir Belediyesi personeli Güral Bıçakçı da gözaltına alındı.

Avukatları eşliğinde ifadesi alınan Şener, saat 14.00 civarında Yüreğir Devlet Hastanesinde diğer isimlerle birlikte doktor kontrolünden geçti. Şener’in bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

"MİLLİ GÜVENLİK RİSKİ TAŞIMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, Kenan Şener ifadesinde şunları kaydetti: "Milli güvenlik riski taşımadığını düşünüyorum. Milli güvenlik riski içeren bir yayının sorumluluğunu üstleniyorum. Ben herhangi bir hata yapıldığını düşünmüyorum. Gazetecilik açısından hata yapıldığını düşünmüyorum."

Şener’in savunmasında, yapılan yayının kamuoyunu bilgilendirme amacı taşıdığı ve suç unsuru içermediği görüşünü dile getirdiği öğrenildi.