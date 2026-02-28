ANKA Haber Ajansı'na İncirlik soruşturması

Giriş / Abone Ol
İncirlik Hava Üssü’ne ilişkin görüntülerin ANKA Haber Ajansı tarafından canlı yayınlanmasına yönelik resen soruşturma başlatıldı.

  • 28.02.2026 14:29
  • Giriş: 28.02.2026 14:29
  • Güncelleme: 28.02.2026 14:41
Kaynak: Haber Merkezi
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı İncirlik Hava Üssü’ne ilişkin görüntülerin ANKA Haber Ajansı tarafından canlı yayınlanmasına yönelik resen soruşturma başlattı.

ANKA Haber Ajansı'nın sosyal medya hesabından "İncirlik Hava Üssü'nde operasyon hareketliliği" başlığıyla İncirlik üssü civarındaki hareketliliklerin görüntülendiği yaklaşık bir buçuk saatlik bir canlı yayın paylaşılmıştı.

Ayrıntılar gelecek...

