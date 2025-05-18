"Ankapark’ı rekreasyon alanı olarak açacağız"

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, “Ayaş-Sapanca İpek Yolu Kültür Rotası” programına katıldı. Yavaş, burada Ankapark ile ilgili bazı firmalarla görüşüldüğü aktardı.

Çalıştırılabilecek durumda olan oyuncak alanlarının işletilebileceğini ifade eden Yavaş, “Firmalar, çalıştıramadıkları oyuncakları ise rehabilite edecek. Firmayı araştırıyoruz şu anda” dedi. ABB’nin, Ankapark’ın içini tamamıyla düzenlediğini söyleyen Yavaş, “Bu yaz, düzenlediğimiz alanı rekreasyon alanı olarak açacağız” diye konuştu.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’nın çeperlerinde sayıları giderek artan hobi bahçelerini de eleştirdi. Ankara’nın tamamında 100 binin üzerinde hobi bahçesi olduğunu belirten Yavaş, "Buralarda su yok. Hijyen sorunu var. Atık sular yerin altına gidiyor. İleride içme suyuna karışacak” ifadelerini kullandı.

‘DÜNYAYA TANITACAĞIZ’

Göynük’te İpek Yolu Rotası hakkında basın mensuplarına bilgi veren Yavaş, şunları anlattı: "Daha önce çok sayıda İpek Yolu çalıştayı yaptık. Ankara-İstanbul yolunun Bolu üzerinden geçmesi ile kenarda, atıl durumda kaldı. Bu yol şimdi bize, tarihi bir zenginlik olarak döndü. Yabancı ve yerli turistlere bu zenginliği tanıtmak istiyoruz. Belediye başkanlarımızla el ele vererek bir program organize ettik. Buradaki kültür yok olmak üzere. Ama ayağa kaldıracak ve burayı dünyaya tanıtacağız. Buradaki insanların yaşadıkları yerde para kazanmalarını sağlayacağız."