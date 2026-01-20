Ankara 5 Günlük Hava Durumu | Hava Nasıl Olacak? (21-25 Ocak 2026)

Başkentte yaşayanların yakından takip ettiği Ankara hava durumu tahminleri güncellendi. 21-25 Ocak 2026 tarihlerini kapsayan 5 günlük hava tahminine göre Ankara’da hafta sert soğukla başlıyor, ilerleyen günlerde ise sıcaklıklarda kademeli bir artış görülüyor. Özellikle gece saatlerinde don riski dikkat çekiyor.

ANKARA’DA HAVA NASIL OLACAK? (21-25 OCAK 2026)

MGM verilerine göre Ankara’da hafta başında sıcaklıklar eksi derecelere kadar düşerken, hafta sonuna doğru en yüksek sıcaklık 11 dereceye kadar yükseliyor. Yağışlı günler ve bulutlu hava, 5 günlük periyot boyunca etkili olacak.

GÜN GÜN ANKARA HAVA DURUMU TAHMİNİ

Tarih Hava Durumu En Düşük (°C) En Yüksek (°C) 21 Ocak Çarşamba Sisli / Soğuk -7 5 22 Ocak Perşembe Yağmurlu -1 6 23 Ocak Cuma Bulutlu 0 8 24 Ocak Cumartesi Yağmurlu 0 6 25 Ocak Pazar Yağmurlu 0 11

21 Ocak Çarşamba Ankara Hava Durumu

Hafta oldukça soğuk başlıyor. Ankara’da en düşük sıcaklık -7 dereceye kadar inerken, gün içinde en yüksek sıcaklık 5 derece seviyesinde kalıyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma riski öne çıkıyor.

22 Ocak Perşembe Ankara Hava Durumu

Perşembe günü yağmur etkisini göstermeye başlıyor. Gece sıcaklığı -1 dereceye yükselirken, gündüz sıcaklığı 6 derece olarak tahmin ediliyor.

23 Ocak Cuma Ankara Hava Durumu

Cuma günü yağış yerini bulutlu bir havaya bırakıyor. Sıcaklıklar 0 ile 8 derece arasında seyrediyor.

24 Ocak Cumartesi Ankara Hava Durumu

Cumartesi günü yeniden yağışlı hava etkili oluyor. En düşük sıcaklık 0 derece, en yüksek sıcaklık ise 6 derece civarında ölçülüyor.

25 Ocak Pazar Ankara Hava Durumu

Pazar günü sıcaklıklar belirgin şekilde artıyor. Ankara’da en yüksek sıcaklık 11 dereceye kadar çıkarken, yağmur ihtimali devam ediyor.

Ankara’da en soğuk gün hangisi?

21 Ocak Çarşamba günü -7 derece ile haftanın en soğuk günü olarak öne çıkıyor.

Ankara’da 5 gün boyunca yağmur var mı?

22 Ocak Perşembe, 24 Ocak Cumartesi ve 25 Ocak Pazar günleri yağış bekleniyor.

Ankara’da hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu yağmurlu bir hava beklenirken, Pazar günü sıcaklıklar 11 dereceye kadar yükseliyor.

Ankara’da don riski var mı?

Hafta başında özellikle gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanma riski bulunuyor.

Ankara 5 günlük hava durumu tahminlerine göre 21-25 Ocak 2026 tarihleri arasında başkentte soğuk, yağışlı ve zaman zaman bulutlu bir hava etkili olacak. Hafta başındaki sert soğuğun ardından sıcaklıklar kademeli olarak yükselirken, özellikle sürücüler ve sabah saatlerinde dışarı çıkacak vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.