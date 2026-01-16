Giriş / Abone Ol
Ankara 5 Günlük Hava Durumu: Kar ve Dondurucu Soğuk Geliyor!

Ankara’da kar yağacak mı, hava kaç dereceye kadar düşecek? Hafta sonu kar yağışıyla birlikte başkentte sıcaklıklar eksi 9 dereceye kadar geriliyor. 17-21 Ocak 2026 Ankara 5 günlük hava durumu tahmini haberimizde.

BirBilgi
  16.01.2026 14:35
  • Giriş: 16.01.2026 14:35
  • Güncelleme: 16.01.2026 14:37
Kaynak: Haber Merkezi
Foto: Depophotos

Ankara hava durumu aramalarında öne çıkan soruların başında “Ankara’da kar yağacak mı?”, “Ankara kaç derece olacak?” ve “Ankara 5 günlük tahmin” geliyor. Yayınlanan 5 günlük tahmine göre başkentte soğuk hava etkisini artırırken, hafta sonu kar yağışı öne çıkıyor.

HAFTA SONU KAR ALARMI (17–18 OCAK)

Ankara’da hafta sonu kar yağışlı hava bekleniyor. Gece sıcaklıkları eksi derecelerde seyrederken, don ve buzlanma riski artıyor.

17 Ocak Cumartesi

  • Hadise: Kar yağışlı
  • En düşük: -4°C
  • En yüksek: 0°C

18 Ocak Pazar

  • Hadise: Kar yağışlı
  • En düşük: -4°C
  • En yüksek: -1°C

PAZARTESİ ZİRVE SOĞUK: EKSİ 9 DERECE! (19 OCAK)

Yeni haftanın ilk günü en düşük sıcaklık açısından dikkat çekiyor. Sabah ve gece saatlerinde don riski yüksek.

  • Hadise: Parçalı bulutlu
  • En düşük: -9°C
  • En yüksek: 0°C

SOĞUK HAVA SÜRÜYOR (20–21 OCAK)

Hafta ortasına doğru gündüz sıcaklıklarında sınırlı artış görülse de gece saatlerinde eksi dereceler devam ediyor.

20 Ocak Salı

  • Hadise: Parçalı bulutlu
  • En düşük: -4°C
  • En yüksek: 1°C

21 Ocak Çarşamba

  • Hadise: Parçalı bulutlu
  • En düşük: -7°C
  • En yüksek: 5°C

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TABLOSU

TarihHadiseEn Düşük (°C)En Yüksek (°C)
17 Ocak CumartesiKar yağışlı-40
18 Ocak PazarKar yağışlı-4-1
19 Ocak PazartesiParçalı bulutlu-90
20 Ocak SalıParçalı bulutlu-41
21 Ocak ÇarşambaParçalı bulutlu-75

DON VE BUZLANMA UYARISI

Soğuk hava dalgasıyla birlikte özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma görülebilir. Sürücülerin hızlarını düşürmesi, yaya trafiğinde ise kaygan zeminlere karşı dikkatli olunması önerilir.

Ankara’da kar yağacak mı?

Evet. Tahmine göre 17 Ocak Cumartesi ve 18 Ocak Pazar kar yağışlı geçecek.

Ankara’da en soğuk gün hangisi?

En düşük sıcaklık -9°C ile 19 Ocak Pazartesi günü görülüyor.

Ankara kaç derece olacak?

5 günlük tahminde en düşük -9°C, en yüksek ise 5°C (21 Ocak Çarşamba) olarak görünüyor.

