Ankara 5 Günlük Hava Durumu: Kar ve Dondurucu Soğuk Geliyor!

Ankara hava durumu aramalarında öne çıkan soruların başında “Ankara’da kar yağacak mı?”, “Ankara kaç derece olacak?” ve “Ankara 5 günlük tahmin” geliyor. Yayınlanan 5 günlük tahmine göre başkentte soğuk hava etkisini artırırken, hafta sonu kar yağışı öne çıkıyor.
Ankara’da hafta sonu kar yağışlı hava bekleniyor. Gece sıcaklıkları eksi derecelerde seyrederken, don ve buzlanma riski artıyor.
18 Ocak Pazar
Yeni haftanın ilk günü en düşük sıcaklık açısından dikkat çekiyor. Sabah ve gece saatlerinde don riski yüksek.
Hafta ortasına doğru gündüz sıcaklıklarında sınırlı artış görülse de gece saatlerinde eksi dereceler devam ediyor.
20 Ocak Salı
21 Ocak Çarşamba
|Tarih
|Hadise
|En Düşük (°C)
|En Yüksek (°C)
|17 Ocak Cumartesi
|Kar yağışlı
|-4
|0
|18 Ocak Pazar
|Kar yağışlı
|-4
|-1
|19 Ocak Pazartesi
|Parçalı bulutlu
|-9
|0
|20 Ocak Salı
|Parçalı bulutlu
|-4
|1
|21 Ocak Çarşamba
|Parçalı bulutlu
|-7
|5
Soğuk hava dalgasıyla birlikte özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma görülebilir. Sürücülerin hızlarını düşürmesi, yaya trafiğinde ise kaygan zeminlere karşı dikkatli olunması önerilir.
Evet. Tahmine göre 17 Ocak Cumartesi ve 18 Ocak Pazar kar yağışlı geçecek.
En düşük sıcaklık -9°C ile 19 Ocak Pazartesi günü görülüyor.
5 günlük tahminde en düşük -9°C, en yüksek ise 5°C (21 Ocak Çarşamba) olarak görünüyor.