Ankara 5 Günlük Hava Durumu: Kar ve Dondurucu Soğuk Geliyor!

Ankara hava durumu aramalarında öne çıkan soruların başında “Ankara’da kar yağacak mı?”, “Ankara kaç derece olacak?” ve “Ankara 5 günlük tahmin” geliyor. Yayınlanan 5 günlük tahmine göre başkentte soğuk hava etkisini artırırken, hafta sonu kar yağışı öne çıkıyor.

HAFTA SONU KAR ALARMI (17–18 OCAK) Ankara’da hafta sonu kar yağışlı hava bekleniyor. Gece sıcaklıkları eksi derecelerde seyrederken, don ve buzlanma riski artıyor. 17 Ocak Cumartesi Hadise: Kar yağışlı

Kar yağışlı En düşük: -4°C

-4°C En yüksek: 0°C 18 Ocak Pazar Hadise: Kar yağışlı

Kar yağışlı En düşük: -4°C

-4°C En yüksek: -1°C

PAZARTESİ ZİRVE SOĞUK: EKSİ 9 DERECE! (19 OCAK) Yeni haftanın ilk günü en düşük sıcaklık açısından dikkat çekiyor. Sabah ve gece saatlerinde don riski yüksek. Hadise: Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu En düşük: -9°C

-9°C En yüksek: 0°C

SOĞUK HAVA SÜRÜYOR (20–21 OCAK) Hafta ortasına doğru gündüz sıcaklıklarında sınırlı artış görülse de gece saatlerinde eksi dereceler devam ediyor. 20 Ocak Salı Hadise: Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu En düşük: -4°C

-4°C En yüksek: 1°C 21 Ocak Çarşamba Hadise: Parçalı bulutlu

Parçalı bulutlu En düşük: -7°C

-7°C En yüksek: 5°C

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TABLOSU Tarih Hadise En Düşük (°C) En Yüksek (°C) 17 Ocak Cumartesi Kar yağışlı -4 0 18 Ocak Pazar Kar yağışlı -4 -1 19 Ocak Pazartesi Parçalı bulutlu -9 0 20 Ocak Salı Parçalı bulutlu -4 1 21 Ocak Çarşamba Parçalı bulutlu -7 5

DON VE BUZLANMA UYARISI Soğuk hava dalgasıyla birlikte özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma görülebilir. Sürücülerin hızlarını düşürmesi, yaya trafiğinde ise kaygan zeminlere karşı dikkatli olunması önerilir.