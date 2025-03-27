Ankara 5 günlük hava durumu: Ramazan Bayramı’nda yağmur var mı?

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala Ankaralılar, bayram boyunca havanın nasıl olacağını merak ediyor. Meteorolojiden alınan son tahminler, bayramda Ankara'da gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını gösteriyor. Özellikle bayramın ilk iki günü olan pazar ve pazartesi günü dışarı çıkacakların dikkatli olması gerekiyor. İşte 27-31 Mart tarihleri arasında Ankara’da beklenen hava durumu…

27 MART PERŞEMBE HAVA DURUMU

Perşembe günü Ankara’da parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Güne 10°C gibi serin bir sıcaklıkla başlanacak, gün içerisinde ise sıcaklık 25°C’ye kadar yükselecek.

28 MART CUMA HAVA DURUMU

Cuma günü gök gürültülü sağanak yağış Ankara’da etkili olacak. En düşük sıcaklık 12°C, en yüksek sıcaklık ise 23°C olarak ölçülmesi bekleniyor.

29 MART CUMARTESİ HAVA DURUMU

Hafta sonu plan yapanları ilgilendiren cumartesi günü de yağışlı geçecek. Gök gürültülü sağanak yağışla birlikte sıcaklık 9°C ile 20°C arasında olacak.

RAMAZAN BAYRAMI’NDA ANKARA’DA HAVA NASIL OLACAK? 30 MART PAZAR – BAYRAMIN 1. GÜNÜ

Ramazan Bayramı’nın ilk günü olan 30 Mart Pazar günü, Ankara’da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah saatlerinde sıcaklık 6°C’ye kadar düşerken, gün içinde 19°C’ye ulaşması bekleniyor. Bayram ziyaretleri sırasında yağmura karşı hazırlıklı olmakta fayda var.

31 MART PAZARTESİ – BAYRAMIN 2. GÜNÜ

Bayramın ikinci günü de yağışla geçecek. Pazartesi günü hava sıcaklığı 7°C - 18°C aralığında olacak ve sağanak yağış yine etkisini gösterecek. Hem kırsalda hem kent içinde yollarda kayganlık riski görülebilir.

1 NİSAN PAZARTESİ - BAYRAMIN 3. GÜNÜ

Bayramın 3. günü Ankara'da yağmurun sürmesi bekleniyor.

BAYRAMDA ANKARA’DA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Yağış ihtimali yüksek olduğu için şemsiye ve yağmurluk kullanılmalı

Trafikte kaygan zeminlere karşı dikkatli olunmalı

Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı uygun giyinilmeli

Ankara’da Ramazan Bayramı, gök gürültülü sağanak yağışların etkisinde geçecek gibi görünüyor. Hava sıcaklıkları 18-19 dereceyi geçmeyecek. Bayramı dışarıda geçirmeyi planlayanların hem yağışlara hem de serin havaya karşı hazırlıklı olması önemli.