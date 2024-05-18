Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda kaza: Atlar çarpıştı, 2 jokey düştü

Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda günün ilk koşusu olan 'Maiden' yarışında apranti Fatih Sultan Mehmet Sansar ile jokey Mehmet Keskin, mücadele içerisinde attan düştü. Sansar, ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Keskin'in tedavisi ise olay yerinde devam etti.

Güncel 18.05.2024 14:30 Giriş: 18.05.2024 14:30

Güncelleme: 18.05.2024 14:34 Kaynak: DHA

A- A A+

Fotoğraf: DHA