Ankara Adliyesi'nde görevli katip mahkeme salonunda kalp krizinden öldü
Ankara Adliyesi'nde görevli katip Feramuz Deniz (55), duruşma salonunda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Ankara Adliyesi'nde görevli bir katip, duruşma salonunda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görevli katip Feramuz Deniz, duruşma öncesi mahkeme salonunda hazırlık yaptığı sırada aniden fenalaşarak sandalyeden düşüp başını yere çarptı.
Bilincini kaybeden Deniz'i mesai arkadaşları yerde hareketsiz yatarken buldu.
Olay yerine çağrılan ambulansla Hacettepe Hastanesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Deniz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Deniz'in ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirlendi.