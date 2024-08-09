Ankara Altındağ'da köpek katliamı: "Hayvanlar parçalanarak öldürülmüş"

Niğde'de katledilmiş çok sayıda köpeğin bulunmasının ardından benzer bir katliam Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşandı.

Altındağ'da çevresi çitlerle kapalı bir alanda katledilmiş halde onlarca köpek bulundu. Yaşam hakkı savunucuları bazı köpeklerin gömülmüş olduğunu tespit ederken, katledilen çok sayıda köpeğin poşetler içerinde çukurlara atıldığı görüntülerine ulaştı.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine avukatların gittiği, durumun kolluk kuvvetlerine ve savcıya bildirildiği öğrenildi.

Köpeklerin şiddet uygulanarak toplandığına ilişkin ihbar alan hayvan hakları savunucuları Altındağ Belediyesi’ne ait barınağa gittiğinde, barınağa ait birkaç kilometre ilerideki arazide açılmış çukurların içinde öldürülmüş köpekler ile karşılaştı.

DEM Parti Milletvekili Perihan Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Niğde Belediyesi’nden sonra şimdi de Ankara Altındağ Belediyesi’nde toplu hayvan mezarları açıldığı ve köpeklerin katledildiği iddiası var. İddia üzerine hayvanseverler, hayvan hakları savunucuları saatlerdir Altındağ’da olay yerindeler, olay yerinde ölmüş hayvan kokusundan durulmadığını aktarıyorlar, katledilmiş gömülü köpeklerin cesetlerini tanıklıkları ile teyit ediyorlar. Bu feryat yaşatmak için, verilen bu mücadele yaşam mücadelesi. Avukatlar da birazdan bölgeye intikal etmiş olacak. Yetkililere ulaşmaya çalışıyoruz” bilgilerini paylaştı.

Niğde Belediyesi’nden sonra şimdi de Ankara Altındağ Belediyesi’nde toplu hayvan mezarları açıldığı ve köpeklerin katledildiği iddiası var.

İddia üzerine hayvanseverler, hayvan hakları savunucuları saatlerdir Altındağ’da olay yerindeler, olay yerinde ölmüş hayvan kokusundan… pic.twitter.com/ki8nFAEcZy — Perihan Koca (@PerihanKoca) August 8, 2024

Gazeteci Umut Taştan'ın sosyal medya hesabından yayımladığı görüntülerde ise, Altındağ Barınağının arkasındaki alana gidenler katledilen onlarca köpek bedeni bulduklarını aktarıyor.

Taştan, "Avukatlar şu anda o bölgeye geçiyor. Onların aktardığına göre, her barınağın etrafında mezarlık oluyor, ayrıca bu bölgede mezbaha da var" diye belirtti.

Görüntüleri paylaşan Taştan, "Ne yazık ki alandan çekilen görüntüler katliamı doğrular nitelikte" yazdı, hayvan hakları savunucularının "Bu çektiklerimiz çukurdan fışkıranlar, yasaklı rklar. İleride neler var bilemiyoruz" dediğini aktardı.

Ne yazık ki alandan çekilen görüntüler katliamı doğrular nitelikte.



"Bu çektiklerimiz çukurdan fışkıranlar, yasaklı ırklar. İleride neler var bilemiyoruz" pic.twitter.com/oE2RK7Uozf — Umut Taştan (@umuttastan_) August 8, 2024

‘HAYVANLAR PARÇALANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ’

Artı Gerçek'in haberine göre; yaşanan olaylara tanıklık eden hayvan hakları savunucusu Neylan Solmaz, yaşanan olayı şu sözlerle anlattı:

“Biz ihbar üzerine barınağa geldiğimizde barınağın yeni yıkandığını gördük. Bize sorun olmadığı ifade edildi; ancak alanda yoğun bir koku olması sebebiyle Altındağ Belediyesi Veterinerlik binasından bir 10 dakika dağa doğru tırmandığınızda açılmış çukurlar ile karşılaştık. Hayvanlar vahşi şekilde katledilmiş. Parçalanmış köpek cesetleri var. Hayvanların ayakları ve elleri bağlanmış şekilde öldürülerek çuvallarla çukura atılmış. Eski ve yeni çok sayıda çukur var” dedi.

Olay yerine Jandarma çağırdıklarını ancak ekiplerin bir müdahalede bulunmadığını ifade eden Solmaz şöyle konuştu:

“Jandarma sadece burada bizi sakinleştirmeye çalıştı. Burada büyük bir katliam olmuş. Avukat arkadaşlarımız şu an suç duyusuna bulunmaya ve olay yerine savcı getirmek için gittiler. Şu an arkadaşlarımız toprakları kazarak köpekleri çıkarmaya çalışıyor. Çok büyük bir koku olduğu için maskeyle durabiliyoruz. Acilen bu katliâmı durdurun.”

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından "Altındağ Belediyesine bağlı olan barınakta yaşanan olay, Ankara Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanında değildir" açıklaması yapıldı.

Belediyenin açıklamasında, "Barınağın Ankara Büyükşehir Belediyesine ait olmadığını ve yaşanan bu katliamın takipçisi olacağımızı kamuoyuna önemle duyururuz" ifadelerine yer verildi.

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NİĞDE'DE NE OLMUŞTU?

Sokak havvanlarının katledilmesinin önünü açan 17 maddelik Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a yönelik tepkiler sürerken, AKP’li Niğde Belediyesinin barınaktaki köpekleri öldürülüp hayvan mezarlığına gömdüğü ortaya çıkmıştı.

Ölü hayvanları görüntüleyen avukatlar ve hayvan hakları savunucuları belediyenin Veteriner İşleri Müdürü ile işlemi uyguladığı öne sürülen çalışanlar hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Ankara Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Tuğba Gürsoy, Niğde’de sokak hayvanlarının öldürülerek gömüldüğünü, biri barınağın yanında olmak üzere iki toplu mezar bulunduğunu ifade ederek, “Bunlardan birinin üstü açık. Yani günde ne kadar kedi- köpek toplanırsa öldürülüp atıldığına ilişkin bilgi gelmişti bize ve araştırmaya başladık. Bölgede yaşayan gönüllüler gizlenerek yaptıkları takip sonucunda gece yarısı, sabaha karşı kartonlarla, çuvallarla hayvan atıldığını fark ediyor” demişti.