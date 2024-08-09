Ankara Altındağ'da köpek katliamı: Soruşturma başlatıldı

Ankara'da belediyeye ait barınağın yakınındaki alanda onlarca köpeğin ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Altındağ'da çevresi çitlerle kapalı bir alanda katledilmiş halde onlarca köpek bulundu. Yaşam hakkı savunucuları bazı köpeklerin gömülmüş olduğunu tespit ederken, katledilen çok sayıda köpeğin poşetler içerinde çukurlara atıldığı görüntülere ulaştı.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine avukatların gittiği, durumun kolluk kuvvetlerine ve savcıya bildirildiği öğrenildi.

MÜDÜRÜN İFADESİ ALINDI

Yaşananların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında ifadesi alınan Altındağ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Emre Çınar, hayvanlara yönelik çalışmalarının 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca yapıldığını belirtti.

Olayın 'hayvan katliamı' olmadığını öne süren Emre Çınar, "Hayvanlar, farklı zamanlarda alınmış olup, sadece köpek olmayıp kedi ve küçükbaş hayvan ölüsü de olay yerinde bulunmaktadır. Ölü hayvanların alındığına dair fotoğraflar elimizde mevcut olup delil olarak dosyaya sunmak istiyorum" dedi.

Geçici bakımevindeki bütün işlemlerin yasalara uygun olduğunu savunan Emre Çınar, söz konusu hayvanların 'sahipsiz' olduğunu, yapılacak işlemlerin yerel yönetimlerin sorumluluğunda bulunduğunu belirtti.

Soruşturma kapsamında ifade alma ve delil toplama işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.