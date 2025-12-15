Ankara, Ampute Futbol Avrupa Ligi'ne ev sahipliği yapacak

ANKARA (AA) - Avrupa Ampute Futbol Federasyonunun (EAFF) ilk kez düzenleyeceği Avrupa Ligi, 2026 yılında Başkent Ampute Futbol Gücü Kulübünün ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

Başkent Ampute Futbol Gücü Kulübünün açıklamasına göre turnuva, 22-26 Nisan 2026 tarihlerinde Ankara'da yapılacak.

EAFF Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Yenimahalle Belediyesi'nin desteklediği Başkent Ampute Futbol Gücü temsil edecek.

Turnuvada Türkiye, İspanya, Fransa, Polonya, İngiltere ve İtalya'dan olmak üzere toplam 6 takım mücadele edecek.

Ankara, 2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'ne de ev sahipliği yapmıştı.